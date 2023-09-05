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РЖД объявили о 600 дополнительных поездах на черноморские курорты

РЖД: назначены свыше тысячи дополнительных поездов, в том числе в Адлер и Анапу
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

На сентябрь компания РЖД назначила более тысячи дополнительных поездов, большая часть из которых — на черноморские курорты. Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.

«Назначили свыше 1 тыс. дополнительных поездов на сентябрь. Более 600 из них — в сообщении с черноморскими курортами, в том числе: с Адлером — 220, с Анапой — 170, с Новороссийском — 140», — говорится в сообщении РЖД.

Дополнительные поезда будут ходить в том числе между Санкт-Петербургом и Архангельском, Москвой и Ейском, Самарой и Минском, Иркутском и Северобайкальском. Начиная с мая РЖД назначила около 4,5 тыс. дополнительных рейсов, и эта работа продолжится, добавили в компании.

17 августа РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток до отправления. Ранее из-за проведения реконструкции инфраструктуры, которая охватывает Москву и ближнее Подмосковье, срок сокращали до 45 суток. В частности, работы были связаны с открытием движения по Московским центральным диаметрам.

Теги
РЖД поезда Адлер Анапа Новороссийск
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