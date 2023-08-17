РЖД возобновили продажу билетов на юг за 90 суток до отправления

Период продажи сокращали до 45 суток из-за реконструкции инфраструктуры в Московском регионе — в частности, из-за работ на МЦД. Теперь пассажиры снова могут покупать билеты за 90 суток до отправления

Фото: Олег Яковлев / РБК

РЖД снова начали продавать билеты за 90 суток до отправления, из-за проведения реконструкции инфраструктуры срок сокращали до 45 суток.

«Уже сегодня можно приобрести билеты на поезда отправлением вплоть до 14 ноября включительно, запланировав, например, отпуск на Черноморском побережье в бархатный сезон или поездку на ноябрьские праздники», — сказано в сообщении в телеграм-канале компании.

Речь идет о поездах из Москвы в Кисловодск, Анапу, Адлер, Новороссийск, Севастополь, Симферополь, Феодосию, Керчь, Евпаторию, Сухум, а также Брянск, Воронеж, Липецк, Челябинск, Саранск, Казань, Самару, Новокузнецк, Пензу, Ульяновск, Назрань, Грозный и др. и в обратном направлении.

Сокращение периода продаж было связано с реконструкцией инфраструктуры Центрального транспортного узла. Он охватывает Москву и ближнее Подмосковье, в рамках его развития, в частности, велись работы по организации движения по Московским центральным диаметрам (МЦД). 17 августа будет запущен МЦД-3 (Зеленоград — Раменское), МЦД-4 (Апрелевка — Железнодорожный) должен начать работу в сентябре.