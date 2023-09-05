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Суд арестовал карманника, укравшего телефон у пассажирки метро в Москве

Прокуратура: мужчину арестовали за кражу телефона у ипассажирки метро в Москве

Суд арестовал карманника, укравшего телефон у пассажирки метро в Москве
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Суд арестовал мужчину, который украл телефон у пассажирки московского метро. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, 55-летний мужчина вытащил телефон из пальто пассажирки в вагоне поезда, следовавшего по Калужско-Рижской линии метро. Стоимость телефона — 120 тыс. руб.

После кражи мужчина скрылся. Однако его нашли, установив личность с помощью камер видеонаблюдения в метро. Мужчине предъявили обвинение по п. «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК (кража). Суд отправил его в СИЗО. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

В январе машинист Московского метрополитена помог задержать жителя Краснодарского края, который на станции метро «Курская» украл смартфон у одной из пассажирок. После кражи злоумышленник спрыгнул с платформы и попытался скрыться в тоннеле.

Как рассказали в МВД, машинист поезда, увидев в тоннеле человека, экстренно затормозил и предложил мужчине войти в кабину. На следующей станции метро мужчину задержала полиция, которую вызвала владелица телефона.

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По словам представителя МВД Ирины Волк, мужчина ранее уже был судим за кражи. На него завели уголовное дело по ст. 30, ст.161 УК (покушение на грабеж). Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Теги
Москва Метро московское метро кража воровство телефон пассажиры
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