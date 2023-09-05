Суд арестовал карманника, укравшего телефон у пассажирки метро в Москве

Прокуратура: мужчину арестовали за кражу телефона у ипассажирки метро в Москве

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Суд арестовал мужчину, который украл телефон у пассажирки московского метро. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, 55-летний мужчина вытащил телефон из пальто пассажирки в вагоне поезда, следовавшего по Калужско-Рижской линии метро. Стоимость телефона — 120 тыс. руб.

После кражи мужчина скрылся. Однако его нашли, установив личность с помощью камер видеонаблюдения в метро. Мужчине предъявили обвинение по п. «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК (кража). Суд отправил его в СИЗО. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

В январе машинист Московского метрополитена помог задержать жителя Краснодарского края, который на станции метро «Курская» украл смартфон у одной из пассажирок. После кражи злоумышленник спрыгнул с платформы и попытался скрыться в тоннеле.

Как рассказали в МВД, машинист поезда, увидев в тоннеле человека, экстренно затормозил и предложил мужчине войти в кабину. На следующей станции метро мужчину задержала полиция, которую вызвала владелица телефона.

По словам представителя МВД Ирины Волк, мужчина ранее уже был судим за кражи. На него завели уголовное дело по ст. 30, ст.161 УК (покушение на грабеж). Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.