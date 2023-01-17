В Москве машинист помог задержать грабителя, убежавшего в тоннель метро

В метро Москвы машинист помог задержать грабителя, убежавшего с чужим телефоном в тоннель

Video

Машинист московского метрополитена помог задержать жителя Краснодарского края, который на станции метро «Курская» украл смартфон у одной из пассажирок, спрыгнул с платформы и попытался скрыться в тоннеле. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Убегая, он спрыгнул с платформы на пути и попытался скрыться. Машинист электропоезда, увидев в тоннеле неизвестного, применил экстренное торможение и предложил мужчине войти в кабину», — говорится в сообщении. На следующей станции метро — станции «Бауманская» — мужчину задержала полиция, которую вызвала хозяйка телефона.

По словам представителя МВД, мужчина ранее уже был судим за кражи. По факту попытки грабежа возбудили уголовное дело по ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 161 Уголовного кодекса («Грабеж»).

Наказание за грабеж — обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет, ограничение или лишение свободы или принудительные работы на срок до четырех лет, арест на срок до шести месяцев.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Украденный телефон вернули хозяйке.