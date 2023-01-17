В Москве машинист помог задержать грабителя, убежавшего в тоннель метро

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 73,83 (+0,72) Инвестиции, 16 янв, 19:10
Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 68,29 (+0,71) Инвестиции, 16 янв, 19:10
Как изменилась модная индустрия в 2022 году VOSHAHE22W, 17:37
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:32
Apple оштрафовали на ₽1,1 млрд за злоупотребление доминирующим положением Бизнес, 17:31
Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в повторном перекрытии газа Политика, 17:30
Комплексный подход: как преображаются столичные промзоны Новая экономика, 17:17
Джокович легко победил испанца на старте Australian Open Спорт, 17:16
В Москве машинист помог задержать грабителя, убежавшего в тоннель метро Общество, 17:11
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Занимавшую пост главы МАК больше 30 лет Анодину освободили от должности Общество, 17:10
«Пожиратели жизни»: как прекратить бессмысленные занятия РБК и Газпромбанк, 17:08
Два Ту-160 провели 10-часовой полет над Северным Ледовитым океаном Политика, 17:06
Госдума отказалась запрещать выселение из единственного ипотечного жилья Недвижимость, 17:06
Goldman Sachs и Morgan Stanley сообщили о падении квартальной прибыли Инвестиции, 16:58
Курс про историю российской государственности внедрят в вузах с сентября Общество, 16:57
АТОР сообщила об отказе ЕС выдавать россиянам визы на срок более года Политика, 16:49
Общество ,  
0 

В Москве машинист помог задержать грабителя, убежавшего в тоннель метро

В метро Москвы машинист помог задержать грабителя, убежавшего с чужим телефоном в тоннель

В Москве машинист помог задержать грабителя, убежавшего в тоннель метро
Video

Машинист московского метрополитена помог задержать жителя Краснодарского края, который на станции метро «Курская» украл смартфон у одной из пассажирок, спрыгнул с платформы и попытался скрыться в тоннеле. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Убегая, он спрыгнул с платформы на пути и попытался скрыться. Машинист электропоезда, увидев в тоннеле неизвестного, применил экстренное торможение и предложил мужчине войти в кабину», — говорится в сообщении. На следующей станции метро — станции «Бауманская» — мужчину задержала полиция, которую вызвала хозяйка телефона.

По словам представителя МВД, мужчина ранее уже был судим за кражи. По факту попытки грабежа возбудили уголовное дело по ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 161 Уголовного кодекса («Грабеж»).

Наказание за грабеж — обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет, ограничение или лишение свободы или принудительные работы на срок до четырех лет, арест на срок до шести месяцев.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Украденный телефон вернули хозяйке.

Читайте на РБК Pro
Налоговая система России сильно обновится в 2023 году. Что важно знать
Видеозвонок в банк: как скоро появится и в чем опасность для клиентов
Почему есть мясо — нормально: шесть научно обоснованных причин
Санаторий в соседнем городке: каким будет российский туризм в 2023 году
Теги
ГУ МВД по Москве грабитель Московский метрополитен телефон
Материалы по теме
Дептранс назвал причины сбоя в движении поездов столичного метро
Общество
На выходе из Домодедово неизвестные с автоматами украли $4 млн
Общество
Пассажиры московского метро получили подарки от Дедов Морозов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter