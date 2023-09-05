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«Сибур» объяснил горение на заводе в Дзержинске

«Сибур»: возгорания на заводе в Дзержинске Нижегородской области не было

«Сибур» объяснил горение на заводе в Дзержинске
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Возгорания на заводе окиси этилена и гликолей компании «Сибур-Нефтехим» в городе Дзержинске Нижегородской области нет, факельную установку временно перевели в режим интенсивного дымного горения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Сибура».

«Производство окиси этилена и гликолей «СИБУР-Нефтехима» штатно остановлено из-за внешнего фактора — снижения подачи кислорода и технических газов внешним поставщиком. После возобновления подачи продуктов производство возобновит работу», — заявили в пресс-службе.

Режим интенсивного дымного горения «предусмотрен действующими регламентами», отметили в компании. 

В администрации Дзержинска ТАСС рассказали, что на предприятии «Сибура» происходит факельное горение в связи с остановкой производственного процесса в одном из цехов, угрозы распространения огня нет.

О пожаре на территории завода «Сибура» сообщал телеграм-канал «Нижний № 1». По его информации, «огонь вспыхнул на трубопроводе с кислородом и окисью углерода».

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В июле на том же заводе в Дзержинске произошел пожар, в тушении огня задействовали 80 пожарных и 24 единицы техники. Позже факельное горение прекратилось, специалисты начали охлаждение производственной установки. Как рассказали РБК в «Сибуре», «благодаря слаженности и оперативности действий служб предприятия и МЧС открытое возгорание на производстве окиси этилена и гликолей» было ликвидировано.

Теги
«Сибур» Дзержинск Нижегородская область новости факельное горение
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