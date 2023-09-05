branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 104,42 (-0,19) Инвестиции, 04 сен, 16:11 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 96,62 (+0,28) Инвестиции, 04 сен, 16:11
Рогов сообщил, что ВСУ попали в огневой мешок в Работино Политика, 09:52
Почему экономика процветавшей Германии идет ко дну — The Economist Pro, 09:42
В Росгвардии сообщили о наступлении ВСУ в районе Новодонецкого Политика, 09:36
Форварда МЮ исключили из сборной Бразилии после обвинений в насилии Спорт, 09:31
Новым мэром Томска стал заместитель главы Омска Политика, 09:25
«Не зацикливайтесь на ИИ»: создатель Coursera — о рисках нейросетей Pro, 09:19
«Флакон», «Хлебозавод», «Суперметалл»: как делают креативные пространства РБК Стиль и Honor, 09:16
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Против руководства фонда кандидата в главы Минобороны Украины завели дело Политика, 09:12
Ефимов сообщил о реорганизации участка площадью 21 га на юге Москвы Город, 09:10
Россияне рассказали, сколько времени тратят на ремонт жилья Недвижимость, 09:03
Поисковые запросы выявили регионы с разной реакцией бизнеса на кризисы Экономика, 09:00
«Август — закуска, сентябрь — основное блюдо». Каким будет курс биткоина Pro, 08:52
Куба раскрыла сеть вербовки для участия в боевых действиях на Украине Политика, 08:46
Суд в Германии признал незаконным обыск в офисе адвокатов Усманова Политика, 08:41
Политика ,  
0 

Новым мэром Томска стал заместитель главы Омска

Депутаты думы Томска выбрали новым мэром заместителя главы Омска Дмитрия Махиню
Дмитрий Махиня
Дмитрий Махиня (Фото: mazur_70 / VK)

Новым мэром Томска стал заместитель главы Омска Дмитрий Махиня, сообщил корреспондент «Интерфакса» с заседания томского парламента.

По результатам тайного голосования Махиня набрал большинство «и считается избранным на должность мэра Томска», заявил председатель счетной комиссии Константин Ушаков. По его словам, за Махиню проголосовали 26 депутатов из 33.

Выступая на заседании, победитель голосования отметил, что в первую очередь он намерен решить кадровый вопрос в городской администрации и уделить внимание вопросу подготовки города к зиме. По его мнению, вопросы, в частности, в сферах безопасности, дорожной инфраструктуры и молодежной политики являются наиболее актуальными.

Ранее исполняющим обязанности мэра Томска был Михаил Ратнер. В апреле выборы мэра Томска признали несостоявшимися после того, как оба кандидата — Ратнер и депутат Законодательной думы Максим Лучшев — взяли самоотвод в день голосования. По словам Лучшева, он решил отказаться от участия в выборах, потому что может принести «больше пользы Томску в другом качестве». Ратнер снял кандидатуру, сказав, что не хочет становиться мэром «любой ценой». Махиня подал заявление об участии в конкурсе на должность мэра в конце июля.

До Ратнера пост мэра Томска занимал Иван Кляйн, которого арестовали в ноябре 2020 года по делу о незаконном предпринимательстве и злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, Кляйн, находясь на посту мэра, управлял компанией «Томское пиво», основным акционером которой он является. Суд приговорил его к двум годам колонии.

Теги
Томск Омск выборы мэра
Материалы по теме
Жителей Томской области обвинили в краже энергии для майнинга на ₽24 млн
Общество
Омские власти объяснили, почему не выдвинули Мизулину в Совет Федерации
Политика
В Омской области ввели режим ЧС из-за аномальной жары и гибели посевов
Общество