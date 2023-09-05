Дмитрий Махиня (Фото: mazur_70 / VK)

Новым мэром Томска стал заместитель главы Омска Дмитрий Махиня, сообщил корреспондент «Интерфакса» с заседания томского парламента.

По результатам тайного голосования Махиня набрал большинство «и считается избранным на должность мэра Томска», заявил председатель счетной комиссии Константин Ушаков. По его словам, за Махиню проголосовали 26 депутатов из 33.

Выступая на заседании, победитель голосования отметил, что в первую очередь он намерен решить кадровый вопрос в городской администрации и уделить внимание вопросу подготовки города к зиме. По его мнению, вопросы, в частности, в сферах безопасности, дорожной инфраструктуры и молодежной политики являются наиболее актуальными.

Ранее исполняющим обязанности мэра Томска был Михаил Ратнер. В апреле выборы мэра Томска признали несостоявшимися после того, как оба кандидата — Ратнер и депутат Законодательной думы Максим Лучшев — взяли самоотвод в день голосования. По словам Лучшева, он решил отказаться от участия в выборах, потому что может принести «больше пользы Томску в другом качестве». Ратнер снял кандидатуру, сказав, что не хочет становиться мэром «любой ценой». Махиня подал заявление об участии в конкурсе на должность мэра в конце июля.

До Ратнера пост мэра Томска занимал Иван Кляйн, которого арестовали в ноябре 2020 года по делу о незаконном предпринимательстве и злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, Кляйн, находясь на посту мэра, управлял компанией «Томское пиво», основным акционером которой он является. Суд приговорил его к двум годам колонии.