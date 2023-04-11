Выборы мэра Томска не состоялись из-за самоотвода обоих кандидатов

Оба кандидата на пост мэра Томска сняли свои кандидатуры перед выборами

Михаил Ратнер (Фото: Данил Айкин / РИА Новости)

Выборы на пост мэра Томска признали несостоявшимися, после того как оба кандидата — исполняющий обязанности мэра города Михаил Ратнер и депутат Законодательной думы Максим Лучшев — взяли самоотвод в день голосования. Такое заявление сделал председатель городской думы Чингис Акатаев, передает портал «ВТомске».

Накануне, 10 апреля, Лучшев объявил, что решил отказаться от участия в выборах, не назвав при этом причину. «Уверен, что принесу больше пользы Томску в другом качестве, о чем обязательно расскажу», — пояснил он.

На следующий день, когда должно было пройти голосование, Ратнер также снял свою кандидатуру. «Я бы не хотел стать мэром любой ценой. Сегодня, когда ситуация безальтернативная, это неправильно», — заявил он.

Теперь дума Томска назначит новый конкурс по отбору кандидатов на должность мэра, принять в нем участие смогут любые кандидаты, в том числе те, кто уже участвовал, сообщил Акатаев. Он назвал произошедшее логичным исходом, так как «ни Лучшев, ни Ратнер 25% голосов бы не набрали». В ответ на вопрос журналистов, могли ли Лучшева попросить снять свою кандидатуру с выборов, Акатаев предположил, что «попросили обоих сняться».

Новую дату выборов назначит комиссия думы Томска по регламенту и правовым вопросам, заседание которой пройдет в конце апреля.

Изначально на конкурс кандидатов в мэры зарегистрировались восемь человек. Кроме Лучшева и Ратнера, это безработная Елена Уварова, депутат гордумы Инга Первушина, экс-депутат думы города Стрежевой Федор Шабанов, пенсионер Виль Фаизов, юрист Игорь Альховский и экс-депутат облдумы Евгений Павлов. Но в итоге утверждены были двое: Лучшев и Ратнер.

Ратнер исполняет обязанности мэра Томска с ноября 2020 года. До этого с 2017 года он был заместителем главы города.

До Ратнера пост мэра Томска занимал Иван Кляйн, которого арестовали в ноябре 2020 года по делу о незаконном предпринимательстве и злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, Кляйн, находясь на посту мэра, управлял компанией «Томское пиво», основным акционером которой он является. Также мэр без проведения торгов выделил земельный участок своей дочери. В итоге суд приговорил его к двум годам колонии.