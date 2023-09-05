В Ярославской области заработают штрафы для плюющихся

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В Ярославской области начнут штрафовать за плевки в общественных местах. Об этом сообщило правительство региона.

«Ярославская область стала первым регионом, где введена ответственность за плевки в общественных местах», — заявила помощник губернатора Татьяна Потемкина. Она отметила, что нарушителей закона с 7 сентября будут штрафовать на 1,5 тыс. руб.

В правительстве Ярославской области уточнили, что за два неполных месяца, прошедших со вступления в силу изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях», «выявлено более 50 случаев» плевков в общественных местах. Их зафиксировали с помощью видеокамер. Сотрудники инспекции административно-технического надзора и полицейские «незамедлительно выходят на место, устанавливают данные нарушителя и рассматривают административный материал прямо на месте».

Новая редакция закона, которая вступила в силу 7 июля, дополнена и другими статьями, предусматривающими ответственность за правонарушения в сферах благоустройства и общественного порядка.

В июле РБК опросил региональные власти об оценке перспективы введения запрета на плевки в общественных местах. В администрации новгородского губернатора РБК заявили, что плеваться у них и так не принято. «Великий Новгород — второй по благоустройству город в своей группе городов, и у нас плеваться как-то не принято на улице и в общественных местах. <...> А если вдруг кто-то себе и позволит плюнуть, то его сами люди и остановят, и пожурят, так что точно нет [не рассматриваем такой вопрос]», — сообщили в пресс-службе.