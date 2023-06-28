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Первый регион России ввел штрафы за плевки

Ярославская область первой в России ввела штрафы за плевки в общественных местах
Власти Ярославской области заявили, что первыми ввели штрафы за плевки в общественных местах: за первое нарушение придется заплатить ₽1,5 тыс. В Казахстане за такое предусмотрен штраф от ₽2,9 тыс., а в Сингапуре — от ₽63 тыс.
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images

Ярославская область стала первым регионом России, где ввели штраф за плевки в общественном месте, сообщил губернатор Михаил Евраев во время встречи с кинорежиссером Никитой Михалковым.

«Вот мы приняли новый Кодекс об административных правонарушениях. И Ярославская область первой в стране и третьей в мире ввела ответственность за плевки. <…> Мы первые в стране, и всего две страны в мире, кроме нас, имеют такую административную ответственность: Сингапур и Казахстан. И вот теперь появилась третья страна — это Российская Федерация», — сказал глава региона (цитата по «РИА Новости»).

Кинорежиссер отреагировал позитивно и новое начинание поддержал. «Абсолютно правильно», — заявил Михалков.

В правительстве Ярославской области уточнили агентству, что штраф за плевок в общественном месте составит 1,5 тыс. руб., в случае повторного нарушения — 3 тыс. руб. Новая форма ответственности появилась в региональном законе «Об административных правонарушениях».

В своем телеграм-канале губернатор отметил, что региональный закон «Об административных правонарушениях» не обновлялся уже 16 лет и морально устарел, поэтому в него был внесен пакет изменений.

До этого времени штрафы за плевки в общественных местах существовали только в Казахстане и Сингапуре. Так, в центральноазиатской стране штраф за это составляет 15 315 тенге (2,9 тыс. руб.), а в случае повторного нарушения сумма удваивается. В Сингапуре штрафы значительно выше — от 1000 до 5000 сингапурских долларов (от 63 тыс. до 315 тыс. руб.) или исправительные работы.

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