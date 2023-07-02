Регионы России оценили возможность введения штрафов за плевки

Большинство опрошенных РБК регионов сообщили, что не собираются повторять опыт Ярославской области и штрафовать за плевки в общественных местах. Некоторые из них в связи с этим отметили важность развития культурных пространств

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Власти Ярославской области в конце июня первыми в стране и третьими в мире ввели штрафы за плевки в общественных местах: за первое нарушение придется заплатить 1,5 тыс. руб., в случае повторного — 3 тыс. руб. Опрошенные РБК региональные власти оценили перспективу введения аналогичного запрета.

Из 89 российских регионов на запрос РБК ответили в 17-ти. О том, что подобная инициатива не рассматривается ответили в большинстве из них: в Бурятии, Карелии, Коми, Тыве, Краснодарском крае, Воронежской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Рязанской, Саратовской, Тульской областях и в Кабардино-Балкарской республике.

В администрации новгородского губернатора РБК заявили, что плеваться у них итак не принято. «Великий Новгород второй по благоустройству город в своей группе городов и у нас плеваться как-то не принято на улице и в общественных местах, новгородцы люди культурные, так что точно нет. А если вдруг кто-то себе и позволит плюнуть, то его сами люди и остановят, и пожурят, так что точно нет [не рассматриваем такой вопрос]», — сообщили в пресс-службе.

Некоторые из региональных администраций сообщили РБК, что предпочитают бороться с плевками с помощью развития культурных пространств. Так, в пресс-службе главы Северной Осетии рассказали, что в регионе недавно открылся Дом Вахтангова, где в арт-кафе ежедневно идут творческие вечера, моноспектакли, беседы и известных российских артистов. Помимо этого, в регионе работает филиалы Мариинского театра и Пушкинского музея, где ежегодно проводят выставки современного искусства. «Работаем над сферой образования: заключили соглашение с МГИМО — будем проводить летнюю школу МГИМО. Сотрудничаем с МГУ, «Синергией», воспитываем детей в новом центре поддержки одаренных детей «Вершина» (аналог «Сириуса»)», — подчеркнули в пресс-службе.

О решении ввести в регионе штрафы за плевки в общественных местах губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил 27 июня во время встречи с кинорежиссером Никитой Михалковым. «Вот мы приняли новый Кодекс об административных правонарушениях. И Ярославская область первой в стране и третьей в мире ввела ответственность за плевки. <…> Мы первые в стране, и всего две страны в мире, кроме нас, имеют такую административную ответственность: Сингапур и Казахстан. И вот теперь появилась третья страна — это Российская Федерация», — сказал тогда глава региона.

До этого времени штрафы за плевки в общественных местах существовали только в Казахстане и Сингапуре. Так, в центральноазиатской стране штраф за это составляет 15 315 тенге (2,9 тыс. руб.), а в случае повторного нарушения сумма удваивается. В Сингапуре штрафы значительно выше — от 1000 до 5000 сингапурских долларов (от 63 тыс. до 315 тыс. руб.) или исправительные работы.