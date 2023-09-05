Власти предупредили британцев о смертельно опасных комарах

UKHSA: в Британии из-за потепления могут появиться комары с опасными болезнями

Фото: Mario Tama / Getty Images

В Великобритании из-за потепления могут поселиться опасные для людей комары, переносящие тропические заболевания. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Агентство по безопасности в области здравоохранения страны (UKHSA).

По словам специалистов агентства, тигровый комар, который переносит несколько смертельных болезней, характерных для тропического климата, распространился в 13 странах Европейской экономической зоны с 1990 года. Первой, где «поселился» этот тип москитов, была Италия.

Как уточнили эксперты UKHSA, на прошлой неделе во французской столице Париже провели дезинфекцию в нескольких районах из опасений, что размножающиеся колонии комаров могут привести к вспышке лихорадки денге. Инфекция уже распространилась по югу Франции.

Что касается Великобритании, несколько взрослых особей тигровых комаров были обнаружены в ловушках, расставленных UKHSA, на железнодорожных терминалах, в портах и на станциях техобслуживания на автомагистралях. Комары не успели образовать колонии.

Главный медицинский энтомолог агентства Джолион Медлок сообщил Sky News, что в связи с изменением климата, «когда лето становится теплым», у тигровых комаров появляется больше шансов прижиться и основать колонию. Сейчас в Великобритании обнаружены 36 видов комаров, но они безвредны.

Лихорадка денге — острое вирусное заболевание, протекающее с интоксикацией, сыпью, увеличением лимфатических узлов и высокой температурой. В отдельных случаях заболевание может перетечь в тяжелую форму, приводящую к кровотечению и падению кровяного давления до опасно низких значений.

В апреле Министерство здравоохранения Аргентины сообщило, что с начала года в стране зарегистрировано более 40 тыс. случаев заражения лихорадкой денге. Циркуляцию вируса выявили в Буэнос-Айресе и Сантьяго-дель-Эстеро.