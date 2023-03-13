Трое жителей Красноярска заболели лихорадкой денге после поездки в Таиланд

Три жителя Красноярска заболели лихорадкой денге после отдыха в Таиланде

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Трое жителей Красноярска заразились лихорадкой денге на отдыхе в Таиланде. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

«Среди заболевших есть ребенок, которому исполнился один год», — добавил он.

Всего с начала года в регионе зарегистрировано пять случаев заболевания денге. О первых двух Горяев сообщал в начале февраля, заболевшие тоже вернулись из Таиланда.

Основные переносчики лихорадки денге — комары. Вакцины против заболевания нет, лечение проводится симптоматическими средствами. Симптомы — высокая температура, сильная головная боль, боль в области за глазами, мышечные и суставные боли, тошнота, рвота, увеличение лимфатических узлов или сыпь.

О распространении лихорадки денге в странах Юго-Восточной Азии было известно еще в 2019 году. Тогда Роспотребнадзор рекомендовал туристам в этих странах соблюдать следующие требования: