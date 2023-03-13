Три жителя Красноярска заболели лихорадкой денге после отдыха в Таиланде
Трое жителей Красноярска заразились лихорадкой денге на отдыхе в Таиланде. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.
«Среди заболевших есть ребенок, которому исполнился один год», — добавил он.
Всего с начала года в регионе зарегистрировано пять случаев заболевания денге. О первых двух Горяев сообщал в начале февраля, заболевшие тоже вернулись из Таиланда.
Основные переносчики лихорадки денге — комары. Вакцины против заболевания нет, лечение проводится симптоматическими средствами. Симптомы — высокая температура, сильная головная боль, боль в области за глазами, мышечные и суставные боли, тошнота, рвота, увеличение лимфатических узлов или сыпь.
О распространении лихорадки денге в странах Юго-Восточной Азии было известно еще в 2019 году. Тогда Роспотребнадзор рекомендовал туристам в этих странах соблюдать следующие требования:
- заранее узнавать о риске заражения лихорадкой денге в стране, куда они направляются;
- бороться с комарами, которые переносят заболевание: использовать репелленты и сетки и носить одежду с длинными рукавами;
- при повышении температуры после возвращения домой — предупреждать врача о поездке в тропические страны.