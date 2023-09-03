Metallica перенесла концерт в США из-за заражения вокалиста коронавирусом

Фото: Kiko Huesca / EPA / ТАСС

Американская рок-группа Metallica перенесла концерт в штате Аризона после того, как вокалист и гитарист Джеймс Хетфилд сдал положительный тест на коронавирус. Об этом коллектив сообщил на своей странице в социальной сети X (ранее — Twitter).

Концерт должен был состояться на стадионе State Farm Stadium 3 сентября, его перенесли на 9-е. «К сожалению, Джеймс заболел ковидом. Мы очень расстроены и сожалеем обо всех доставленных неудобствах», — сказано в сообщении группы.

Хетфилду 60 лет, он — один из основателей группы Metallica. Коллектив был создан в 1981 году и с тех пор выпустил 11 студийных альбомов и свыше 40 синглов. Последний альбом — «72 Seasons» вышел в апреле 2023 года.

Группа отправилась в двухлетнее мировое турне в поддержку этого сборника, ожидается, что оно завершится в сентябре 2024 года.

Группа Metallica считается одной из самых влиятельных групп в истории тяжелого рока, а также ключевым коллективом в жанре трэш-метал вместе с Slayer, Megadeth и Anthrax. По данным на 2018 год, было реализовано свыше 125 млн копий альбомов по всему миру, что делает Metallica одним из наиболее успешных музыкальных коллективов всех времен.