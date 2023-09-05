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Байден рассказал о «разгроме» Секретной службой его дома в Делавэре

Байден: мой дом в Делавэре разгромила Секретная служба

Президент США Джо Байден заявил, что его дом в штате Делавэр «разгромила» Секретная служба. Слова американского лидера приводит пресс-служба Белого дома.

«У меня нет дома, куда можно пойти. Секретная служба, в хорошем смысле, разгромила мой дом, чтобы обеспечить его безопасность. Так что мне некуда пойти <...> Я не бездомный. У меня есть только один дом — красивый дом. Но я здесь на всего на день, потому что не могу пойти домой», — сказал он после посещения церкви Святого Эдмунда в городе Рехобот-Бич в Делавэре. Байден был сенатором от этого штата с 1973 по 2009 год.

В мае Байден сообщал, что Секретная служба США работает над превращением его дома в пуленепробиваемый. О каком именно доме идет речь, Байден не уточнил.

Президент и его супруга владеют в штате Дэлавер двумя домами — в Уилмингтоне и Рехобот-Бич.

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Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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