Байден заявил, что Секретная служба США делает его дом пуленепробиваемым

Секретная служба США работает над превращением дома главы государства Джо Байдена в пуленепробиваемый. Об этом Байден сообщил журналистам перед вылетом в Кэмп-Дэвид (штат Мэриленд), где находится одна из его резиденций, его слова приводит пресс-служба Белого дома.

«Причина, по которой я еду в Кэмп-Дэвид, состоит в том, что <...> Секретная служба сейчас работает над моим домом, делает дом пуленепробиваемым. Так что домой не поехать. Они сказали, что я не смогу вернуться в течение пяти недель», — сказал президент США.

О каком именно доме идет речь, Байден не уточнил. Он добавил, что едет в Кэмп-Дэвид, так как 28 мая у его внучки выпускной, и оттуда ближе всего до места проведения церемонии.

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