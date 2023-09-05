В Финляндии пообещали не блокировать сервис такси «Яндекса»

Власти Финляндии не планируют запрещать сервис такси «Яндекса» — Yango, сообщает Yle.

Об этом следует из письменного ответа министра транспорта и коммуникаций Лулу Ранне председателю Парламентского комитета по вопросам транспорта и коммуникаций Йоуни Оваска.

По оценке финского агентства транспорта и связи Traficom, передача пользовательских данных сервису Yango не представляет реальной угрозы безопасности.

В августе уполномоченная по защите персональных данных Финляндии Ану Талус объявила о запрете на передачу данных пользователей службы такси Yango из Финляндии в Россию.

Yango — международный бренд «Яндекса», который зарегистрированная в Нидерландах головная организация Yandex N.V. создала в 2018 году. Сначала автомобили Yango начали ездить в Финляндии и Кот-д'Ивуаре, а теперь бренд представлен уже более чем в 20 странах.

С 1 сентября в России вступил в силу новый закон о такси. Он в том числе предусматривает обязанность таксомоторных служб предоставлять Федеральной службе безопасности доступ к базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов. Правительство уже утвердило порядок передачи ФСБ таких данных. Речь идет о «круглосуточном удаленном доступе», если компания работает через интернет.



Пресс-служба «Яндекс.Такси» заявляла, что российские правоохранительные органы не получают доступ к информации о поездках пользователей вне России через запрос к сервису.



Данные о заказах могут получить правоохранительные органы только тех стран, где это предусмотрено законодательством, утверждают в компании. «После вступления в силу закона о такси с 1 сентября эта логика не изменится», — отмечали в «Яндексе».