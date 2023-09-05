branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 104,42 (-0,19) Инвестиции, 04 сен, 16:11 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 96,62 (+0,28) Инвестиции, 04 сен, 16:11
Киев отказался от совета Эрдогана по уступкам в зерновой сделке Политика, 01:34
В Финляндии пообещали не блокировать сервис такси «Яндекса» Политика, 01:22
Сбербанк объяснил регистрацию товарного знака «Сбер银行» Бизнес, 01:00
В Эстонии не рекомендовали студентам ехать в Россию для учебы Политика, 00:54
На Украине погиб доброволец из Колумбии, воевавший на стороне ВСУ Политика, 00:27
Болгария забрала терминал у ЛУКОЙЛа без компенсаций Бизнес, 00:15
Типографии не нашли в России замену европейским краскам и нитям для книг Технологии и медиа, 00:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Зеленский посетил командные пункты ВСУ на запорожском направлении Политика, 04 сен, 23:50
За растрату ₽90 млн на создание БМП «Курганец» дали условные сроки Общество, 04 сен, 23:44
Рублев вышел в четвертьфинал US Open Спорт, 04 сен, 23:30
Путин присвоил звание «Мать-героиня» женщине, у которой 14 детей Общество, 04 сен, 23:29
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 04 сен, 23:11
Командующего миротворцами в Карабахе сменили второй раз за полгода Политика, 04 сен, 23:05
Путин заявил об уверенности нефтегазовых компаний на фоне санкций Политика, 04 сен, 23:02
Политика ,  
0 

В Финляндии пообещали не блокировать сервис такси «Яндекса»

В Финляндии пообещали не блокировать сервиса такси «Яндекса» — Yango

Власти Финляндии не планируют запрещать сервис такси «Яндекса» — Yango, сообщает Yle. 

Об этом следует из письменного ответа министра транспорта и коммуникаций Лулу Ранне председателю Парламентского комитета по вопросам транспорта и коммуникаций Йоуни Оваска.

По оценке финского агентства транспорта и связи Traficom, передача пользовательских данных сервису Yango не представляет реальной угрозы безопасности.

В августе уполномоченная по защите персональных данных Финляндии Ану Талус объявила о запрете на передачу данных пользователей службы такси Yango из Финляндии в Россию.

Yango — международный бренд «Яндекса», который зарегистрированная в Нидерландах головная организация Yandex N.V. создала в 2018 году. Сначала автомобили Yango начали ездить в Финляндии и Кот-д'Ивуаре, а теперь бренд представлен уже более чем в 20 странах.

С 1 сентября в России вступил в силу новый закон о такси. Он в том числе предусматривает обязанность таксомоторных служб предоставлять Федеральной службе безопасности доступ к базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов. Правительство уже утвердило порядок передачи ФСБ таких данных. Речь идет о «круглосуточном удаленном доступе», если компания работает через интернет.

Пресс-служба «Яндекс.Такси» заявляла, что российские правоохранительные органы не получают доступ к информации о поездках пользователей вне России через запрос к сервису.

Данные о заказах могут получить правоохранительные органы только тех стран, где это предусмотрено законодательством, утверждают в компании. «После вступления в силу закона о такси с 1 сентября эта логика не изменится», — отмечали в «Яндексе».

Читайте на РБК Pro
Почему начались проблемы на логистическом рынке США — The Economist
Девять способов снять боль после тренировки
Как дефицит графических процессоров повлияет на рост рынка ИИ
Как быстро успокоиться перед собеседованием: четыре приема
Теги
Финляндия Яндекс Яндекс Такси
Материалы по теме
Грузия проверит «Яндекс.Такси» на фоне закона о передаче данных ФСБ
Технологии и медиа
Число занятых на платформах типа «Яндекс.Такси» и «Авито» превысило 5 млн
Экономика
После испытаний в Ясенево роботакси «Яндекса» запустят в других районах
Технологии и медиа