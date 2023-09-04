Зеленский посетил командные пункты ВСУ на запорожском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский посетил командные пункты боевых бригад в составе оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» на запорожском направлении. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«148 отдельная артиллерийская бригада, 82 отдельная десантно-штурмовая бригада, 71 отдельная егерская бригада. Спасибо за каждый ваш шаг на пути к победе Украины!», — написал Зеленский.

4 сентября украинский президент также приехал в Донецкую область, где посетил боевые бригады в составе оперативно-тактической группировки «Донецк».

«Важные доклады, проблемные вопросы, поставки, нуждающиеся в наращивании, создание вспомогательной системы менеджмента для обеспечения бригад, повышение мотивации наших воинов. Восемь бригад за этот день. Каждая особенная, но все мощные!», — сообщил Зеленский в своем телеграм-канале.

Украина ведет контрнаступление с начала июня. Западные страны и Киев признавали, что оно идет медленно. Зеленский еще в июле объяснял темпы наступления сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России. По его словам, он хотел бы начать контрнаступление «намного раньше», но для этого Киеву нужно было западное оружие.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 4 сентября заявил, что украинское наступление — «это не пробуксовка, это провал». «Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что дальше будет именно так», — сказал он.

