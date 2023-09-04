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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский посетил командные пункты ВСУ на запорожском направлении

Зеленский посетил командные пункты боевых бригад ВСУ на запорожском направлении
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский посетил командные пункты боевых бригад в составе оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» на запорожском направлении. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«148 отдельная артиллерийская бригада, 82 отдельная десантно-штурмовая бригада, 71 отдельная егерская бригада. Спасибо за каждый ваш шаг на пути к победе Украины!», — написал Зеленский.

4 сентября украинский президент также приехал в Донецкую область, где посетил боевые бригады в составе оперативно-тактической группировки «Донецк».

«Важные доклады, проблемные вопросы, поставки, нуждающиеся в наращивании, создание вспомогательной системы менеджмента для обеспечения бригад, повышение мотивации наших воинов. Восемь бригад за этот день. Каждая особенная, но все мощные!», — сообщил Зеленский в своем телеграм-канале.

Украина ведет контрнаступление с начала июня. Западные страны и Киев признавали, что оно идет медленно. Зеленский еще в июле объяснял темпы наступления сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России. По его словам, он хотел бы начать контрнаступление «намного раньше», но для этого Киеву нужно было западное оружие.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 4 сентября заявил, что украинское наступление — «это не пробуксовка, это провал». «Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что дальше будет именно так», — сказал он.

Зеленский посетил командные пункты ВСУ на запорожском направлении
Зеленский посетил командные пункты ВСУ на запорожском направлении

 

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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