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Глава МИД Австрии пошутил о частых встречах с Кулебой

Глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что видит Дмитрия Кулебу чаще, чем семью
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий&nbsp;Кулеба и&nbsp;Александер Шалленберг
Дмитрий Кулеба и Александер Шалленберг (Фото: a_schallenberg / Twitter)

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что видит украинского коллегу Дмитрия Кулебу чаще, чем своих детей, передает Die Presse.

«Кажется, я вижу вас чаще, чем своих детей», — сказал Шалленберг. «Приношу извинения вашим детям», — ответил Кулеба.

Кулеба присоединился к конференции послов в Вене по видеосвязи. Он отметил поддержку Австрии с начала военной операции и назвал нейтральную позицию страны «активной» и «морально верной».

Австрия не состоит в военных союзах, на территории страны нет иностранных военных баз, в частности государств НАТО. Вена не стала поставлять оружие Украине, как это сделали многие другие страны Евросоюза, но поддержала санкции против России.

В начале февраля президент Австрии Александер Ван дер Беллен прибыл в Киев и встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Ван дер Беллен заявил, что Австрия — нейтральная страна в военном смысле, но не в ценностном. Он выразил готовность поддерживать украинский народ разными способами.

Власти России осуждают страны Запада за поставки оружия и военной техники Украине. В Москве считают, что подобные действия ведут к эскалации конфликта.

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Теги
Дмитрий Кулеба Александер Шалленберг Австрия Украина
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