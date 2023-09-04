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Путин обвинил Киев в срыве достигнутых с помощью Турции договоренностей

Путин: Украина отправила на свалку достигнутые с помощью Турции договоренности
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Военная операция на Украине
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Украина «отправила на свалку» мирные договоренности, достигнутые при посредничестве Турции, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Эрдоганом в Сочи.

«Мы знаем, что при посредничестве президента Турции были достигнуты договоренности, были проекты документов согласованы между российской и украинской делегацией, но затем Украина отправила их на свалку. К этому никто не возвращается», — сказал Путин.

Он добавил, что Москве известно о «каких-то новых инициативах», но они отличаются от тех, что обсуждались раньше с Россией.

«Поэтому мы ничего нового не воспринимаем», — добавил президент России.

По его словам, Россия никогда не отказывалась от предложений посредничества, в том числе исходивших от Китая, Африки, Турции.

Эрдоган в своей речи заявил, что Турция готова стать посредником в урегулировании на Украине.

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Переговоры по урегулированию конфликта между Россией и Украиной начались вскоре после начала военной операции в феврале 2022 года. Тогда в марте—апреле делегации провели несколько раундов переговоров.

Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский рассказал, что на переговорах делегаций в Стамбуле украинская сторона в письменном виде представила свои предложения по урегулированию. По его словам, в документе говорилось, что Украина готова быть нейтральным и безъядерным государством, а гарантии безопасности для нее не распространяются на Крым и Севастополь. В апреле 2022 года Россия направила Украине свой проект документа с «четкими формулировками».

Путин в июне 2023 года показал проект «Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». По словам президента, украинская сторона парафировала его весной 2022 года.

В договоре, рассказал Путин, содержались положения о нейтралитете и гарантиях безопасности Украине. Однако после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей Украина от него отказалась и «выкинула на свалку истории», заявил тогда президент России.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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