branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 102,57 (0) Инвестиции, 22 авг, 15:54 Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 94,14 (0) Инвестиции, 22 авг, 15:54
В Нахабино мужчина ударил девушку на пробежке за короткие шорты Общество, 13:55
Цена нефти Brent впервые с начала августа упала ниже $83 Инвестиции, 13:54
Путин назвал причину кризиса на Украине Политика, 13:47
Германия не выдала визы российским гребцам на первенство Европы Спорт, 13:44
Десять фотогеничных мест для отпуска по всей России РБК Стиль и МТС Travel, 13:38
Бумаги Ozon подешевели более чем на 3% после выхода квартального отчета Инвестиции, 13:37
Британия пообещала выделить Украине $245 млн на закупку ядерного топлива Политика, 13:37
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
ВТБ заявил о скачке спроса на ипотеку на фоне повышения ключевой ставки Недвижимость, 13:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:29
Суд признал геноцидом преступления фашистов под Сталинградом Политика, 13:29
Цена токена криптобиржи Binance BNB упала до годового минимума Крипто, 13:26
Роналду накричал на судью в матче азиатской Лиги чемпионов. Видео Спорт, 13:16
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 13:15
Как влиться в бизнес-комьюнити за рубежом: 10 ошибок руководителя Pro, 13:13
Политика ,  
0 

Суд признал геноцидом преступления фашистов под Сталинградом

Волгоградский облсуд: преступления фашистов под Сталинградом были геноцидом
Cоветские граждане на дорожных работах под надзором немецких солдат на оккупированной немецко-фашистской армией территории во время Великой Отечественной войны
Cоветские граждане на дорожных работах под надзором немецких солдат на оккупированной немецко-фашистской армией территории во время Великой Отечественной войны (Фото: ТАСС)

Волгоградский областной суд признал геноцидом преступления немецко-фашистских оккупантов в период Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области. Об этом сообщила Генпрокуратура России, информация о решении опубликована также на сайте суда.

Речь идет о преступлениях времен оккупации Сталинградской области в период с июля 1942 года по февраль 1943 года. «За период оккупации не менее 131 тыс. мирных жителей погибли в результате бомбардировок и артобстрелов, а общее число жертв в регионе превысило 361 тыс.», — говорится в сообщении.

Более 95 тыс. солдат Красной армии были захвачены в плен. Их отправили в 47 лагерей на территории области, где они подвергались пыткам и казням. Еще 73 тыс. человек немецкая армия вывезла в трудовые концентрационные лагеря на территории Германии. «С большинством из них родственниками была утеряна связь, многие погибли», — указывает ведомство.

В качестве доказательств по делу Генпрокуратура предоставила суду архивные документы, свидетельские показания, кинохроники, экспертные заключения, материалы уголовных процессов. В итоге суд согласился с доводами прокуратуры, признав действия оккупационных войск военными преступлениями и преступлениями против человечности.

В марте 2023 года Госдума приняла заявление о геноциде народов СССР фашистской Германией. Депутаты посчитали, что дать судебно-правовую оценку военных преступлений и преступлений против человечности со стороны властей Германии и ее вооруженных сил в 1941–1945 годы принципиально важно, так как причины и итоги Второй мировой войны «превращаются в инструмент геополитического противостояния».

Теги
фашисты Сталинград Генпрокуратура суд
Материалы по теме
Путин приравнял жителей осажденного Сталинграда к ветеранам войны
Общество
Медведев увидел в будущем разгром ВСУ, как в Сталинграде
Политика
Власти Волгограда заявили о непричастности к опросу о Сталинграде
Общество