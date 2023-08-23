Суд признал геноцидом преступления фашистов под Сталинградом

Cоветские граждане на дорожных работах под надзором немецких солдат на оккупированной немецко-фашистской армией территории во время Великой Отечественной войны (Фото: ТАСС)

Волгоградский областной суд признал геноцидом преступления немецко-фашистских оккупантов в период Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области. Об этом сообщила Генпрокуратура России, информация о решении опубликована также на сайте суда.

Речь идет о преступлениях времен оккупации Сталинградской области в период с июля 1942 года по февраль 1943 года. «За период оккупации не менее 131 тыс. мирных жителей погибли в результате бомбардировок и артобстрелов, а общее число жертв в регионе превысило 361 тыс.», — говорится в сообщении.

Более 95 тыс. солдат Красной армии были захвачены в плен. Их отправили в 47 лагерей на территории области, где они подвергались пыткам и казням. Еще 73 тыс. человек немецкая армия вывезла в трудовые концентрационные лагеря на территории Германии. «С большинством из них родственниками была утеряна связь, многие погибли», — указывает ведомство.

В качестве доказательств по делу Генпрокуратура предоставила суду архивные документы, свидетельские показания, кинохроники, экспертные заключения, материалы уголовных процессов. В итоге суд согласился с доводами прокуратуры, признав действия оккупационных войск военными преступлениями и преступлениями против человечности.

В марте 2023 года Госдума приняла заявление о геноциде народов СССР фашистской Германией. Депутаты посчитали, что дать судебно-правовую оценку военных преступлений и преступлений против человечности со стороны властей Германии и ее вооруженных сил в 1941–1945 годы принципиально важно, так как причины и итоги Второй мировой войны «превращаются в инструмент геополитического противостояния».