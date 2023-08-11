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Студенты колледжей и вузов, участвовавшие в военных действиях на территории Украины, смогут переводиться с платного обучения на бесплатное даже при отсутствии вакантных бюджетных мест. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Речь идет о возможности переноса вакантных бюджетных мест в вузе с одной специальности на другую. Например, студент-экономист сможет перейти на бесплатное обучение за счет бюджетного места, которое есть на историческом или другом факультете.

Перераспределение будет идти внутри образовательной организации независимо от формы обучения (очной, вечерней или заочной). Решение по переводу студентов на бюджетную форму обучения будет приниматься специальным коллегиальным органом, созданным в колледже или вузе.

В мае прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети участников военных действий на Украине имеют право поступать в российские университеты по специальной квоте. Учебные заведения должны закреплять за ними 10% от общего числа бюджетных мест для поступающих на программы бакалавриата и специалитета. Позже льготу распространили и на самих военнослужащих.

В конце июля Министерство науки и высшего образования сообщило, что участники военной операции и их дети подали 9110 заявлений на обучение в вузах с начала приемной кампании в этом году. Они отправили документы в 352 университета и их филиалы на обучение по программам бакалавриата и специалитета.

По словам заместителя министра науки Дмитрия Афанасьева, в вузы по «военной квоте» поступили около семи тысяч человек. Если бюджетных мест не хватало всем желающим, некоторые российские университеты зачисляли абитуриентов на обучение за счет вуза, утверждает он.