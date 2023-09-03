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Ребенок погиб в ДТП в Ростовской области

Ребенок погиб в ДТП на трассе в Ростовской области

Ребенок погиб в результате аварии на трассе в Ростовской области, еще двое пассажиров пострадали и попали в больницу. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

ДТП произошло на 145 км дороги «Котельниково — Песчанокопский». По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Kia Cerato не справился с управлением и съехал на обочину, после чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП ребенок-пассажир 2013 года рождения умер в карете скорой помощи по пути в больницу. Также пострадали двое пассажиров 1988 и 1962 годов рождения, их госпитализировали.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В середине августа в результате аварии в Тюменской области погибли супруги и три их дочери в возрасте семи, девяти и 14 лет. Два сына пары — трех и 11 лет — попали в больницу.

Авария произошла на 241-м км федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе. По данным Госавтоинспекции, водитель легкового автомобиля марки Infiniti не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Volvo с полуприцепом.

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