Трое детей погибли в ДТП в Нижегородской области

В ДТП в Нижегородской области погибли пять человек, среди них трое детей

Пять человек, включая троих детей, погибли в результате ДТП в Нижегородской области. Об этом сообщает глава местного Минздрава Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Авария произошла около 5:20 утра на подъезде к городу Воротынцы. По данным местного МВД, на 554 километре автодороги «Москва — Уфа» в Воротынском районе водитель автомобиля «Ниссан» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Газон», передает «РИА Новости».

Погибшие на месте — водитель и три пассажира «Ниссана». Один из пассажиров — ребенок 2020 года рождения — погиб в больнице. Также госпитализирована женщина 1988 года, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

В конце мая в Подмосковных Мытищах автомобиль выехал на тротуар и сбил трех пешеходов. Пострадавших госпитализировали. Перед тем как выехать на тротуар, автомобиль BMW столкнулся на Олимпийском проспекте с попутно движущейся машиной.