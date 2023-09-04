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Токаев уволил главу казахстанского Нацбанка

Президент Токаев уволил главу Национального банка Казахстана Пирматова
Галымжан Пирматов
Галымжан Пирматов (Фото: Казатомпром)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил председателя Национального банка республики Галымжана Пирматова. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в телеграм-канале.

Новым главой Нацбанка стал Тимур Сулейменов, который на днях был освобожден от должности первого заместителя руководителя администрации президента, передает Informburo.kz. Сулейменова назначили на эту должность 13 января 2022 года. С 2009 по 2012 год он был заместителем управляющего по Казахстану Всемирного банка и вице-министром экономики и бюджетного планирования, а также вице-министром экономического развития и торговли страны.

Галымжана Пирматова назначили на пост председателя Национального банка Казахстана в феврале 2022 года. До этого он был председателем правления АО «НАК «Казатомпром».

Увольнение Пирматова произошло после серии кадровых перестановок в стране. 1 сентября Токаев подписал указ о создании пяти новых министерств и увольнении либо перераспределении должностей нескольких министров. Указ коснулся Министерства культуры и информации, Министерства туризма и спорта, Министерства водных ресурсов и ирригации, Министерства промышленности и строительства и Министерства транспорта. Их главы покинули свои должности. Помимо этого Токаев назначил бывшего коменданта Астаны Ержана Саденова новым министром внутренних дел.

11 мая зампред Нацбанка Акылжан Баймагамбетов заявил, что санкции против России создают проблемы для экономической активности Казахстана «в определенных направлениях». По его словам, правительство республики пытается сохранять нейтралитет, но Москва выступает крупнейшим торговым партнером Астаны и власти стараются не допустить, чтобы Казахстан использовали в качестве инструмента обхода ограничений, введенных Евросоюзом, Великобританией и США.

Reuters 10 мая со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Еврокомиссия предложила внести в санкционный список «десятки» новых компаний, в том числе из Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана, которые могут помогать России обходить ограничения. 23 июня Евросоюз принял 11-й пакет санкций против России. Казахстанские банки и компании в него не попали.

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Казахстан Касым-Жомарт Токаев Нацбанк Казахстана
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