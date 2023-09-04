На Камчатке запустили производство дронов-камикадзе

На Камчатке началось производство дронов-камикадзе для нужд военной спецоперации. Первая партия из 80 беспилотников уже готова к отправке в зону боевых действий, сообщил в телеграм-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Оборудование будут получать военнослужащие 40-й бригады морской пехоты, бойцы в составе 110-й и 164-й бригад», — написал глава региона.

К сообщению губернатор прикрепил фотографии с составленными друг на друга дронами. На беспилотниках видны надписи «Сделано на Камчатке».

На Камчатке создана территория опережающего развития «Патриотическая». В рамках этого проекта регион получил субсидии для производства дронов-камикадзе. Создать территорию опережающего развития под проекты оборонной промышленности в январе предложил зампред правительства — полномочный представитель президента в Дальневосточном Федеральном округе Юрий Трутнев. Солодов распорядился начать там производство дронов.

Минобороны регулярно отчитывается о применении дронов в ходе спецоперации.В России требуется нарастить производство новейших вооружений, в том числе дронов-камикадзе «Ланцет» и «Куб», так как они эффективно себя показали, говорил в августе президент страны Владимир Путин. «Удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты», — отмечал глава государства.