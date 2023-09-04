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Генерал ВКС США заявил, что война в космосе станет угрозой человечеству

Командующий ВКС США: война в космосе может поставить под угрозу все человечество

Война в космосе, если она начнется, поставит под угрозу существование всего человечества, заявил командующий космическими силами США Ченс Солтцман в интервью Newsweek.

Космическая война будет более разрушительной, чем на традиционных воздушных, наземных и морских театрах боевых действий, она может изменить жизнь людей на многие века вперед, считает командующий.

Когда военные топят корабль или сбивают самолет, он покидает зону боевых действий, продолжил Солтцман. «Если вы сбиваете спутник, он остается на орбите сотни лет, и эти обломки могут вызвать проблемы и, скорее всего, будут вызывать проблемы», — сказал он.

В результате таких боевых действий космос как всеобщее достояние человечества окажется загрязнен на множество лет вперед, пояснил собеседник издания. Кроме того, если космос станет зоной боевых действий, в ней окажутся коммерческие организации, подчеркнул он. Избежать такого исхода нельзя, считает Солтцман.

В марте газета The Wall Street Journal сообщила, что Пентагон готовит военно-космические силы к будущему конфликту в космосе с Россией и Китаем. Москва и Пекин начали развивать лазерные вооружения, способные выводить из строя космические объекты, а также нарушить военную и гражданскую связь, утверждало издание. Солтцман в марте подчеркивал, что это создает угрозу для американских навигационных спутников и спутников связи.

В 2024 финансовом году (начинается с 1 октября) бюджет космических сил США составит рекордные $30 млрд, что почти на $4 млрд больше, чем в 2023 году.

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