Турция запустила в космос зондирующую ракету со стартовой площадки в Игнеаде

Турецкая зондирующая ракета была успешно запущена со стартовой площадки в Игнеаде, сообщило Управление оборонной промышленности Турции (SSB).

Ракета разработана с использованием передовых турецких инженерных технологий. Основные системы сделала компания Roketsan. Пуск произведен в рамках проекта «Система запуска микроспутников». Цель — вывод микроспутников на орбиту высотой 300–400 км.

«Мы перешагнули еще один очень важный рубеж в наших отечественных и национальных ракетных технологиях. <...> Наши космические исследования получат большой импульс», — написал председатель Управления оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн в своем Twitter.

11 августа российская ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на околоземную орбиту станцию «Луна-25». Запуск проводился с космодрома Восточный в Амурской области. Главная задача экспедиции — отработать технологию мягкой посадки возле Южного полюса Луны, чтобы создать задел для будущих миссий.

Автоматическую станцию «Луна-25» разработали сотрудники ракетно-космического комплекса «НПО имени С.А. Лавочкина». Это будет первая станция в истории современной России, которая долетит до поверхности Луны, последний советский спускаемый аппарат побывал на спутнике в 1976 году.