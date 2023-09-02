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При обстреле деревни в Курской области пострадала женщина

Старовойт: ВСУ обстреляли деревню Успеновка Курской области, пострадала женщина
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Военная операция на Украине

Под обстрел со стороны Украины попала деревня Успеновка Кореневского района Курской области, сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

«Насчитали три прилета. От взрывной волны пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Старовойт. Он также сообщил о разрушениях — в одном из домов выбиты стекла.

Курская область граничит с Сумской областью Украины. После начала военной операции власти региона регулярно сообщают об обстрелах.

Так, 1 сентября обстреляли село Троицкое. В результате никто не пострадал, повреждения получил фасад жилого жома. 31 августа под обстрел попал поселок Теткино — ВСУ выпустили пять снарядов. Осколки повредили крыши, окна и фасады домов.

При обстреле деревни Елизаветовка 25 августа пострадали два человека. Мужчина и женщина с осколочными ранениями были госпитализированы.

При обстреле деревни в Курской области пострадала женщина
При обстреле деревни в Курской области пострадала женщина

Теги
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Роман Старовойт Курская область обстрел пострадавший
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
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