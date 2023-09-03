Глава МИД Италии назвал урегулирование на Украине целью визита в Китай

Глава МИДа Италии Антонио Таяни заявил, что одной из целью его визита в Китай 3-5 сентября является урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит Agenzia Nova.

«Мы хотим укрепить отношения с такой большой страной, как Китай. У нас разные взгляды, но разговаривать друг с другом также важно, чтобы найти путь, который может привести к миру на Украине», — сказал он.

Одной из других тем встречи может стать меморандум о «Новом Шелковом пути» (инициативы «Один пояс, один путь»), который Италия хочет расторгнуть, отмечает агентство.

О том, что Италия, скорее всего, не будет продлевать соглашение с Китаем по инициативе, которое истекает в начале следующего года, ранее рассказал Reuters высокопоставленный чиновник из правительства, знакомый с обсуждением вопроса. Он подчеркнул, что Риму необходимо время, чтобы обсудить этот вопрос с Пекином.

«Один пояс, один путь» — проект китайского лидера Си Цзиньпина, представленный в 2013 году, был запущен в 2019-м. Он направлен на создание новых торговых путей, транспортных и экономических коридоров, связывающих Китай со странами Центральной Азии, Европы и Африки.

Пекин в годовщину начала военных действий России на Украине изложил свой мирный план из 12 пунктов. Китай предложил уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, отказаться от менталитета холодной войны, прекратить боевые действия, возобновить переговоры и отказаться от санкций. В Москве план Китая приветствовали. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что китайские предложения не содержат пункта о выводе российских войск с территории Украины, а потому этот план нереализуем.