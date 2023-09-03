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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области сбили беспилотник

Гладков: на подлете к Белгороду был сбит беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Белгород, Россия
Белгород, Россия (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Над Белгородской областью около 12:30 мск был сбит беспилотник, сообщило Министерство обороны. Губернатор Вячеслав Гладков сказал, что аппарат сбили на подлете к Белгороду, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

После начала военной операции на Украине власти приграничных регионов регулярно сообщают об обстрелах территорий и атаках дронов. Как посчитал РБК, чаще всего сообщения о беспилотниках поступают из Белгородской области.

Накануне в регионе сбили четыре украинских дрона. Утром российские военные перехватили два беспилотника, около 12:45 Минобороны отчиталось об уничтожении третьего, еще один был сбит около 15:00.

Белгородская область, как и другие граничащие с Украиной регионы, регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В регионе введен повышенный, желтый уровень террористической опасности.

Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники
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