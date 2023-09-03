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На восточной части МКАД столкнулись несколько автомобилей

Дептранс: на восточной части МКАД столкнулись несколько автомобилей

На восточной части МКАД столкнулись несколько автомобилей
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На внешней стороне 7-го км МКАД (в районе развязки с Новоухтомским шоссе) столкнулись несколько автомобилей, сообщает телеграм-канал столичного дептранса. Движение в районе аварии затруднено, власти советуют объезжать этот участок дороги.

«На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

В начале июня на северной части МКАД (85-й километр МКАД) перевернулся грузовик. Инцидент произошел на внешней стороне на пересечении с Алтуфьевским шоссе. Водитель грузовика не справился с управлением и въехал в ограждение, которое отделяло полосу, где велись строительные работы.

Теги
МКАД автомобилисты ДТП
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