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В Свердловской области водитель погиб после столкновения с лосем

ГИБДД: В Свердловской области водитель погиб на трассе после столкновения с лосем

На трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда мужчина погиб после столкновения с лосем, сообщает ГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta, мужчина 1974 г.р., двигаясь со стороны города Нижняя Салда, допустил наезд на дикое животное — лось. В результате аварии водитель погиб», — говорится в сообщении. Госавтоинспекция разбирается в причинах инцидента.

Движение транспортных средств вблизи места происшествия временно организовано в одну полосу, автоинспекторы регулируют поток, отметили в ГИБДД.

В июне в Москве автомобиль столкнулся с тремя лосями. ДТП произошло на внутренней стороне 32-го километра МКАД.

Теги
Свердловская область трасса ДТП лось
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