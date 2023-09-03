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Военная операция на Украине ,  
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«Зеркало недели» сообщило о взрыве в Одессе

«Зеркало недели»: в Одессе произошел взрыв
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Военная операция на Украине

В Одессе прозвучал громкий взрыв, сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на местные паблики. По данным издания, в городе работает ПВО.

Ранее Воздушные силы ВСУ заявили об угрозе атак беспилотников в Одесской области, а глава областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей Измаильского района на юге региона пройти в укрытия.

Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях, а также подконтрольной Украине части Херсонской области.

В предыдущий раз о взрывах в Одессе сообщалось в ночь на 30 августа.

Российское Минобороны после прекращения действия зерновой сделки и атаки украинских безэкипажных катеров на Крымский мост 17 июля не раз сообщало об ударах в Одесской области по местам производства и хранения таких катеров. Украинская сторона заявляла о повреждении портовой инфраструктуры.

Российское ведомство заявляет, что наносит удары только по военным целям.

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Теги
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