branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 104,61 (-0,33) Инвестиции, 01 сен, 17:22 Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 96,34 (+0,01) Инвестиции, 01 сен, 17:22
Российская артиллерия уничтожила склады ВСУ с боеприпасами под Славянском Политика, 05:35
Один человек погиб при опрокидывании рыболовецкого судна в Приморье Общество, 05:02
Глава администрации Орбана призвал дать России гарантии безопасности Политика, 04:32
Движение по Крымскому мосту временно приостанавливали Политика, 04:17
Десятки тысяч участников Burning Man застряли в пустыне из-за ливней Общество, 04:09
«Зеркало недели» сообщило о взрыве в Одессе Политика, 03:34
Зеленский заявил о проходе двух судов через коридор в Черном море Политика, 03:27
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Нигерия отозвала своих послов из всех стран Политика, 03:23
КНДР сымитировала ядерную атаку после учений США и Южной Кореи Политика, 02:50
Ребенок погиб в ДТП в Ростовской области Общество, 02:17
Забастовка в Голливуде обошлась экономике Калифорнии в $5 млрд Экономика, 02:15
Киевский вокзал в Москве эвакуировали из-за сообщения о минировании Общество, 01:45
В Турции упал метеорит Общество, 01:25
Польша обвинила Минск в провокации из-за заявления о нарушении границы Политика, 01:09
Военная операция на Украине ,  
0 

Российская артиллерия уничтожила склады ВСУ с боеприпасами под Славянском

Российские военные уничтожили склады ВСУ с боеприпасами для С-200 под Славянском
Сюжет
Военная операция на Украине

Российская артиллерия под Славянском в Донецкой области уничтожила склады Вооруженных сил Украины с боеприпасами для зенитно-ракетного комплекса С-200. Об этом сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Георгий Минесашвили.

Артиллерия нанесла удар по пяти складам, а также по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в районе Карловки. Кроме того, российские военные за сутки уничтожили четыре самоходных артустановки польского производства Krab в районах населенных пунктов Райское и Долгая Балка. Под Клещеевкой в Артемовском районе (украинское название города — Бахмут) российская тяжелая огнеметная система «Солнцепек» поразила скопление живой силы ВСУ.

В начале августа российское Минобороны сообщило об уничтожении боевой машины пехоты и опорного пункта противника в результате удара «Солнцепеком». Помимо этого, бомбардировщики Су-34 поразили пункт временной дислокации одной из механизированных бригад ВСУ в районе Дзержинска.

ТОС-1А «Солнцепек» предназначена для поражения живой силы, техники и фортификационных сооружений с помощью термобарических боеприпасов калибра 220 мм. Эти снаряды распыляют горючее вещество и подрывают получившееся газовое облако.

Российская артиллерия уничтожила склады ВСУ с боеприпасами под Славянском
Российская артиллерия уничтожила склады ВСУ с боеприпасами под Славянском
 

Теги
Славянск склад ВСУ артиллерия
Материалы по теме
Минобороны сообщило об ударе «Солнцепеками» по опорным пунктам ВСУ
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ «Солнцепеками»
Политика
Минобороны сообщило об остановившем наступление Киева «Солнцепеке» в ДНР
Политика