Российские военные уничтожили склады ВСУ с боеприпасами для С-200 под Славянском

Российская артиллерия под Славянском в Донецкой области уничтожила склады Вооруженных сил Украины с боеприпасами для зенитно-ракетного комплекса С-200. Об этом сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Георгий Минесашвили.

Артиллерия нанесла удар по пяти складам, а также по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в районе Карловки. Кроме того, российские военные за сутки уничтожили четыре самоходных артустановки польского производства Krab в районах населенных пунктов Райское и Долгая Балка. Под Клещеевкой в Артемовском районе (украинское название города — Бахмут) российская тяжелая огнеметная система «Солнцепек» поразила скопление живой силы ВСУ.

В начале августа российское Минобороны сообщило об уничтожении боевой машины пехоты и опорного пункта противника в результате удара «Солнцепеком». Помимо этого, бомбардировщики Су-34 поразили пункт временной дислокации одной из механизированных бригад ВСУ в районе Дзержинска.