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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о срыве шести попыток ВСУ атаковать

Минобороны: «Центр» сорвала шесть атак ВСУ, уничтожив 60 украинских военных
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Военная операция на Украине

Российские военные сорвали шесть попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать, нейтрализовав 60 украинских военнослужащих. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Он добавил, что также были уничтожены боевая машина пехота и опорный пункт противника, по которому нанесли удар с помощью тяжелой огнеметной системой «Солнцепек».

ТОС-1А «Солнцепек» предназначены для поражения живой силы, техники и фортификационных сооружений с помощью термобарических боеприпасов калибра 220 мм. Эти снаряды распыляют горючее вещество и подрывают получившееся газовое облако.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил «Интерфаксу», что военные его подразделения нанесли удары по позициям украинских войск на ряде направлений, в том числе, с помощью «Солнцепека» и беспилотников. Помимо этого, бомбардировщики Су-34 поразили пункт временной дислокации одной из механизированных бригад ВСУ в районе Дзержинска.

16 июля Минобороны также сообщало об использовании «Солнцепека» против опорных пунктов ВСУ. Тогда Сачвук рассказал, что украинские войска понесли существенные потери.

Минобороны сообщило о срыве шести попыток ВСУ атаковать
Минобороны сообщило о срыве шести попыток ВСУ атаковать

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Теги
Минобороны «Солнцепек» ВСУ
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