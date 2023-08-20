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В Туве перевернулась лодка с людьми

МЧС: в Туве перевернулась лодка с людьми, три человека пропали

В Тоджинском районе Тувы на реке Большой Енисей перевернулась лодка с людьми, трое из них пропали. Об этом сообщает региональное управление МЧС в телеграм-канале.

Об инциденте стало известно 19 августа, отмечается в сообщении ведомства. Моторная лодка серии Казанка плыла в село Сыстыг-Хем, всего на ее борту находилось четыре человека. Один из них смог выбраться из воды самостоятельно, местонахождение еще троих человек неизвестно.

 На место, где перевернулась лодка, отправили два катера МЧС.

В конце июля возле Кронштадта под Санкт-Петербургом перевернулась лодка с людьми на борту. Пятерых пассажиров из воды достали спасатели, еще один человек погиб.

Теги
Тува лодка МЧС пропавшие без вести
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