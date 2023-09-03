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На МКАД произошла разгерметизация емкости с пропаном на заправке

На МКАД провели эвакуацию из-за разгерметизация емкости с пропаном

На газозаправочной станции на юго-западе Москвы произошла разгерметизация емкости с пропаном, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам собеседника агентства, это произошло на улице Поляны. Расстояние от места ЧП до ближайших домов — около 400 м. Станцию обесточили.

Из строя вышел резервуар на АЗС «Интеройл», пишет телеграм-канал Shot. По его данным, всего на заправке несколько таких емкостей. Специалисты взяли пробы воздуха для лабораторного анализа.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что территорию вокруг АЗС оцепили. На 44-м км МКАД эвакуировали людей. Угроза распространения огня на станции отсутствует, сказали «РИА Новости» в пресс-службе московского управления МЧС.

В конце августа на одной из колонок на автозаправке в пригороде румынского Бухареста произошел взрыв, после которого начался пожар. Огонь перекинулся на другие колонки на АЗС, последовало еще два взрыва. Пожар также затронул близлежащие постройки. Людей в радиусе 300 м от взрыва эвакуировали. 

В результате происшествия пострадали 57 человек, почти все они попали в больницу. Из пострадавших 39 человек — это пожарные, двое полицейских и двое жандармов. Один человек погиб. 

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Теги
МКАД АЗС разгерметизация эвакуация Москва
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