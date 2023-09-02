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Автобус сбил четырех человек на автовокзале в Башкирии

Автобус сбил четырех человек на автовокзале в Башкирии
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

В результате наезда автобуса на платформу на автобусной станции в Нефтекамске пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

ДТП произошло в 17:00 на улице Трактовой. За рулем маршрутного автобуса ПАЗ была 56-летняя женщина. Она наехала на посадочную платформу местного автовокзала. Пострадали четыре человека, среди них двое детей.

Автобус должен был ехать по маршруту Нефтекамск — Николо-Березовка без пассажиров. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы, обстоятельства происшествия уточняются.

Утром на юго-западе Турции в городе Денизли грузовик с песком врезался в пассажирский автобус. Погибли шесть человек, еще 43 пострадали. Среди пострадавших — водитель грузовика. Граждан России среди пострадавших в ДТП, предварительно, не было, сообщили «РИА Новости» в Управлении полиции города Денизли.

Теги
ДТП Башкирия Нефтекамск Автобус ГИБДД
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