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В Екатеринбурге 11 человек пострадали в ДТП с автобусом

УГИБДД: пассажирский автобус врезался в столб в Екатеринбурге, пострадали 11 человек

В Екатеринбурге автобус врезался в столб, пострадали 11 человек, сообщило региональное управление ГИБДД.

«Дорожная авария произошла сегодня утром на перекрестке улиц Сулимова и Омская», — говорится в сообщении. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате аварии пострадали 11 пассажиров, их доставили в больницу. Издание E1.ru пишет, что в основном пострадавшие получили ушибы и ссадины, также есть переломы. На месте аварии работали три бригады скорой помощи, сотрудники ДПС и спасатели.

В конце августа восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Красноярском крае. По данным регионального МВД, автобус съехал в кювет и врезался в дерево. В Минздраве рассказали, что большинство травм не тяжелые. Свидетели сообщали, что водитель находился в состоянии опьянения.

Теги
Свердловская область Екатеринбург ДТП с автобусом пострадавшие
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