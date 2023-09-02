МЧС Турции предупредило об угрозе наводнения в Анкаре

Анкара, Турция (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Анкаре в ближайшее время пройдут сильные ливни, есть угроза наводнения. Об этом сообщает МЧС Турции в социальной сети X.

«По данным управления метеорологии, в Анкаре ожидаются сильные дожди, необходимо быть осторожными с возможными наводнениями, паводками, молниями, перебоями в работе транспорта», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, грозовые ливни пройдут в Анкаре во второй половине дня. Особенно сильные осадки выпадут на юге и востоке столицы. Жители города получили соответствующие СМС-оповещения.

В первой половине августа наводнение произошло в Приморье. Регион накрыли сильные затяжные дожди и тайфун «Ханун». Было затоплено более 5 тыс. жилых домов и 7,6 тыс. приусадебных участков, нарушено транспортное сообщение с 66 населенными пунктами. Власти Приморского края ввели режим ЧС регионального масштаба.