branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 104,61 (-0,33) Инвестиции, 01 сен, 17:22 Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 96,34 (+0,01) Инвестиции, 01 сен, 17:22
Шольц назвал ядерную энергетику «мертвой лошадью» для Германии Технологии и медиа, 17:48
Фальков уволил главу Института РАН после статьи о российской пропаганде Политика, 17:37
МЧС Турции предупредило об угрозе наводнения в Анкаре Общество, 17:30
Отказавшийся играть за Россию футболист принес «Пари НН» победу в РПЛ Спорт, 17:28
Проактивный мониторинг: как коммерческий SOC защищает бизнес от кибератак Тренды, 17:23
«Импортозамещенный» SJ-100 прошел вторые летные испытания Экономика, 17:12
Циципас после провала на US Open второй раз за полгода уволил тренера Спорт, 17:02
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Папа римский пожелал мира как после завоеваний Чингисхана Политика, 17:01
ТАСС узнал, что МВД проверяет Ахеджакову по статье о дискредитации армии Политика, 16:50
Китай поддержит кандидатуру Турции в БРИКС Политика, 16:41
Овечкин оценил состояние своего здоровья перед возвращением в США Спорт, 16:37
Какие тренды меняют EdTech в России: разбор экспертов «Умскул» Тренды, 16:22
WP связала заброшенные поля с крупными пожарами на Гавайях Общество, 16:19
«Спартак» уступил многолетнему аутсайдеру в первом матче КХЛ с Жамновым Спорт, 16:17
Общество ,  
0 

МЧС Турции предупредило об угрозе наводнения в Анкаре

МЧС Турции: в Анкаре пройдут сильные ливни, возможно наводнение
Анкара, Турция
Анкара, Турция (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Анкаре в ближайшее время пройдут сильные ливни, есть угроза наводнения. Об этом сообщает МЧС Турции в социальной сети X.

«По данным управления метеорологии, в Анкаре ожидаются сильные дожди, необходимо быть осторожными с возможными наводнениями, паводками, молниями, перебоями в работе транспорта», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, грозовые ливни пройдут в Анкаре во второй половине дня. Особенно сильные осадки выпадут на юге и востоке столицы. Жители города получили соответствующие СМС-оповещения.

В первой половине августа наводнение произошло в Приморье. Регион накрыли сильные затяжные дожди и тайфун «Ханун». Было затоплено более 5 тыс. жилых домов и 7,6 тыс. приусадебных участков, нарушено транспортное сообщение с 66 населенными пунктами. Власти Приморского края ввели режим ЧС регионального масштаба.

Теги
Турция наводнение Анкара МЧС
Материалы по теме
Наводнение в Приморском крае. Фоторепортаж
Общество
Последствия наводнения в Приморье. Видео
Общество
Наводнение на западе Австрии. Видео
Общество