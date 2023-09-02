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На юго-востоке Петербурга произошел крупный пожар в промзоне

В Петербурге в промзоне загорелось здание, площадь пожара составила 1,4 тыс. кв. м

На юго-востоке Петербурга произошел крупный пожар в промзоне
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В Санкт-Петербурге в промышленной зоне загорелось производственное здание, огонь охватил 1,4 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Колпинском районе загорелось производственное здание. Пожару присвоен повышенный номер сложности», — говорится в сообщении. В тушении задействованы 80 человек и 20 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет. Пожар локализован.

В главном управлении МЧС по региону сообщили, что пожар произошел по адресу: Колпинский район, Металлострой, Северный проезд, дом 4. Горит производственное здание размером 20 на 70 м, высотой 12 м, уточнили в ведомстве. Согласно данным 2ГИС, в здании находятся склад и два производственных предприятия.

В конце августа в Подмосковье загорелся склад Ozon. Огонь охватил 500 кв. м — горела продукция в коробках на стеллажах. Блок, где произошел пожар, «не эксплуатировался, в нем не хранились товары», уточнил представитель маркетплейса. О пострадавших не сообщалось, до приезда спасателей из нежилого здания эвакуировали 400 человек. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных. Огонь тушили 132 человека и 49 единиц техники.

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Пожар Санкт-Петербург промзона
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