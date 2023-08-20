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В Подмосковье произошел пожар на складе Ozon

В Подмосковье произошел пожар на складе Ozon на площади 375 кв. м
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Фото: МЧС России по Московской области
Фото: МЧС России по Московской области

В подмосковной деревне Гривно городского округа Подольск произошел пожар в нежилом здании, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Пожар произошел на территории промышленного парка Гривно, в здании по адресу: д. № 1, корп. 13. По данным сервиса «Яндекс.Карты», там находится склад маркетплейса Ozon.

О возгорании стало известно около 08:40 мск, уточнили в пресс-службе. Когда спасатели прибыли на место, из-под кровли здания исходил дым. К 09:25 пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных. Сейчас огонь тушат 34 человека и 91 единица техники.

Как уточнили «РИА Новости» в подмосковном главке МЧС, площадь пожара составляет 375 кв. м, горит продукция в коробках на стеллажах.

В августе 2022 года пожар произошел на складе Ozon в деревне Петровское возле Новорижского шоссе. Площадь возгорания достигала 50 тыс. кв. м. Огонь потушили спустя сутки, к тушению привлекали два вертолета и поезд. Причиной пожара власти назвали несоблюдение техники безопасности. В МЧС сообщали об 11 пострадавших, ТАСС и «РИА Новости» писали об одном погибшем.

Теги
МЧС Московская область OZON Пожар склад
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