Пожарные ликвидировали открытое горение на подмосковном складе Ozon

Открытое горение на складе маркетплейса Ozon в подмосковной деревне Гривно близ Подольска ликвидировано, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Пожар на территории промышленного парка Гривно, в здании по адресу д. 1, корп. 13 произошел утром 20 августа, около 8:40 мск. Когда спасатели прибыли на место, из-под кровли здания исходил дым. Площадь пожара на тот момент составляла 375 кв. м, говорилось в сообщении регионального главка МЧС. По информации ведомства, горела продукция в коробках на стеллажах.

Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных. Около 11:22 мск МЧС отчиталось о локализации пожара на площади 500 кв.м. К 11:48 ведомство сообщило о ликвидации открытого горения.

«Сегодня утром произошло возгорание в одном из блоков склада Ozon в подмосковном Гривно. <...> Сразу сработала наша система пожаротушения, всех сотрудников оперативно эвакуировали, за медицинской помощью никто не обращался», — сообщили РБК в пресс-службе Ozon. По информации МЧС, со склада эвакуировали почти 400 человек до приезда спасателей.

Блок, где произошел пожар, «не эксплуатировался, в нем не хранились товары», уточнил представитель маркетплейса.