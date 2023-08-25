Губернатор Старовойт: при обстреле Елизаветовки в Курской области пострадали два человека

При обстреле Елизаветовки в Курской области пострадали два человека

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При обстреле деревни Елизаветовка в Глушковском районе Курской области пострадали два человека, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, в деревне прозвучали три взрыва, в том числе вблизи магазина.

«К сожалению, пострадали двое мирных жителей: мужчина с ранениями нижних конечностей находится в тяжелом состоянии, кроме того, осколочные ранения получила женщина. Их доставили в центральную районную больницу», — написал глава региона.

Он добавил, что при необходимости раненых отправят в областную больницу.

Об обстреле Елизаветовки Старовойт сообщал и в предыдущий день. Тогда под обстрел попал также поселок Тёткино в Глушковском районе. Тогда обошлось без пострадавших.



В Елизаветовке были повреждены окна, фасады и заборы в трех домовладениях, пробита газовая труба. В Теткино зафиксированы три «прилета» мин. Никто не пострадал, разрушений нет.



Курская область после начала военной операции подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ. 14 августа обстрелы продолжались весь день, заявлял Старовойт. В результате обстрела в селе Волфино было нарушено электроснабжение, электричество людям начали подавать от дизель-генератора.

