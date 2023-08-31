МЧС: крупнейший за последние восемь лет пожар в Геленджике ликвидирован

Самый крупный за последние восемь лет пожар в Геленджике ликвидирован

Фото: Роман Соколов / ТАСС

Крупнейший за восемь лет лесной пожар в Геленджике полностью ликвидировали в 11:00 31 августа. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в телеграм-канале.

«Проведен мониторинг наземной группировкой. Отделением беспилотной летательной авиации проведен мониторинг территорий, новых очагов не обнаружено», — отметили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Богодистов отмечал, что возгорание в августе 2023 года стало крупным лесным пожаром в Геленджике с 2015 года.

Пожар начался 29 августа в микрорайоне Бобрукова Щель, вблизи аэропорта Геленджика. Загорелась сухая растительность, после чего огонь распространился на вершине горы. Если утром 30 августа площадь огня составляла 30 га, то спустя несколько часов она выросла до 118 га.

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Ситуация осложнялась сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченным рельефом местности. В тушении участвовали два самолета-амфибии Бе-200 и два вертолета Ми-8, 441 человек и 80 единиц техники. К вечеру 30 августа пожар локализовали.

Предварительно, пострадавших и угрозы объектам инфраструктуры нет.

Сотрудники МВД 30 августа задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в «неосторожном обращении с источниками повышенной опасности», что спровоцировало лесной пожар. Дело завели по статье об уничтожении лесных насаждений (ч. 1 ст 261 УК). Ему грозит до четырех лет заключения.

По данным Kub Mash, задержанный — 39-летний Роман Коваленко, он сжигал на костре оплетку проводов, чтобы подготовить их к продаже.