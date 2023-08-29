В Москве загорелся склад на Комсомольской площади
На Комсомольской площади в Москве, где расположены Ярославский, Ленинградский и Казанский вокзалы, возник пожар в одноэтажном складском помещении.
Об этом РБК сообщили в ГУ МЧС России по Москве.
Информация о возгорании на пульт дежурного поступила в 17:30 мск.
«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в одноэтажном складском здании», — говорится в сообщении.
Данные о пострадавших и ущербе уточняются, отметили в МЧС.
В РЖД сообщили РБК, что происшествие не повлияет на движение поездов.
«Для помощи в тушении направлен пожарный поезд. На время ликвидации возгорании въезд и выезд на парковку Ленинградского вокзала будет осуществляться только со стороны Комсомольской площади», — уточнили в компании.