МЧС: на Комсомольской площади в Москве загорелось одноэтажное здание склада

В Москве загорелся склад на Комсомольской площади

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На Комсомольской площади в Москве, где расположены Ярославский, Ленинградский и Казанский вокзалы, возник пожар в одноэтажном складском помещении.

Об этом РБК сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

Информация о возгорании на пульт дежурного поступила в 17:30 мск.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в одноэтажном складском здании», — говорится в сообщении.

Данные о пострадавших и ущербе уточняются, отметили в МЧС.

В РЖД сообщили РБК, что происшествие не повлияет на движение поездов.

«Для помощи в тушении направлен пожарный поезд. На время ликвидации возгорании въезд и выезд на парковку Ленинградского вокзала будет осуществляться только со стороны Комсомольской площади», — уточнили в компании.