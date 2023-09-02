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В Ливане разрешили показ фильма «Барби» с ограничениями

На просмотр фильма «Барби» в кинотеатрах Ливана будут пускать зрителей старше 13 лет

Власти Ливана одобрили показ фильма «Барби» в кинотеатрах после первоначальной попытки запретить его из-за утверждений, что картина противоречит консервативным ценностям, передает Reuters.

Единственным условием для разрешения просмотра стало то, что зрителями могут быть только лица в возрасте 13 лет и старше.

Ранее министр культуры Ливана Мохаммад Мортада попросил министерство внутренних дел страны запретить показ «Барби», так как фильм, по его мнению, «пропагандирует гомосексуализм и сексуальную трансформацию» и «противоречит ценностям веры и морали». В свою очередь министр внутренних дел Басам Мавлави попросил комитет цензуры Генеральной безопасности просмотреть фильм и дать свои рекомендации.

Премьера комедии Греты Гервинг «Барби» состоялась в США 9 июля 2023 года. Главную роль в ней сыграла австралийская актриса Марго Робби. Мировые сборы уже превысили $1 млрд, картина стала самой кассовой из тех, что сняла женщина, отмечало Variety.

В конце августа российский Минкульт отказался выпустить в прокат фильм «Барби». В ведомстве объяснили свое решение тем, что фильм «не отвечает целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

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Теги
Барби Ливан

Пространство выбора

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Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

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