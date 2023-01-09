Принц Гарри рассказал о надежде, что принцесса Диана не погибла в аварии

Принц Гарри рассказал, что не верил в гибель принцессы Дианы в аварии в течение десяти лет

Принц Гарри признался, что в течение десяти лет верил, что его мать, принцесса Диана, не погибла в автокатастрофе, и решила на время исчезнуть, чтобы затем вернуться к сыновьям. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

«Долгое время я отказывался принять, что ее нет. С одной стороны, знаете, она бы никогда так с нами не поступила, но, с другой стороны, может быть, это все часть плана. Может быть, она просто решила исчезнуть на время, а потом нам позвонит, мы приедем и будем с ней вместе», — сказал Гарри.

Принц добавил, что смог смириться со смертью матери только после того, как сначала, в возрасте 20 лет, ознакомился материалами следствия и фотографиями, а затем, спустя три года, проехал в Париже по тому же маршруту, по которому ехала принцесса Диана в день гибели.

Когда принцесса Диана погибла в 1997 году, Гарри было 12 лет, а его брату, принцу Уэльскому Уильяму — 15.

Принц рассказал, что «очень сильно надеялся» на возвращение матери. Похожие мысли, по словам Гарри, посещали и его брата. Он и Уильям допускали возобновление расследования, так как считали, что в версии с нетрезвым водителем за рулем слишком много «прорех».

«Все просто не складывалось, не имело смысла», — пояснил принц.

Гарри добавил, что ни он, ни брат, уже не хотят знать всей правды. «Я не думаю, что это многое изменит», — заключил он.

Интервью принца Гарри приурочено к выходу его мемуаров «Spare» («Запасной»), который запланирован на 10 января.

Диана, принцесса Уэльская, была женой принца Чарльза, нынешнего короля Великобритании Карла III. Она погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже. Ей было 36 лет.