Статую принцессы Дианы и Доди аль-Файеда уберут из универмага в Лондоне

Бронзовую статую принцессы Дианы и Доди аль-Файеда уберут из элитного универмага Harrods в Лондоне, заявил директор магазина Майкл Уорд. Об этом сообщает «Би-би-си».
Как сообщает радиостанция, статую возвратят на запад Лондона бывшему владельцу, отцу Доди аль-Файеда и бывшему владельцу универмага — Мохаммеду, который создал мемориал в честь погибших в Кенсингтонском дворце. «Мы чувствуем, что сейчас время вернуть эту реликвию Мохаммеду аль-Файеду, чтобы люди приходили засвидетельствовать свое уважение (Диане и Доди)», — сказал Уорд.
Статуя, под названием «Невинные жертвы» представляет собой двух влюбленных, которые держатся за руки в танце. Она установлена в 2005 году. В 2010 году Мохаммед аль-Файед продал магазин королевской семье Катара за 1,5 млрд фунтов стерлингов.
Принцесса Диана и ее близкий друг Доди аль-Файед погибли в автокатастрофе в Париже в августе 1997 года.