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США одобрили продажу Болгарии бронемашин Stryker

Госдеп США одобрил возможную продажу Болгарии бронемашин Stryker за $1,5 млрд

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Болгарии боевых бронемашин Stryker стоимостью примерно в $1,5 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона (DSCA — отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам).

По данным Пентагона, Болгарии продадут 183 машин семейства Stryker, включая бронетранспортеры и машины медицинской эвакуации.

Агентство Пентагона уведомило конгресс США о возможной продаже в пятницу, 1 сентября. Несмотря на одобрение Госдепа, в уведомлении не было указано, что контракт подписан или переговоры завершены.

В Пентагоне добавили, что генеральным подрядчиком по поставке оружия  является General Dynamics Corp.

В начале августа Financial Times узнал, что США заключили соглашения с Болгарией и Южной Кореей о поставках снарядов на Украину. Речь шла о поставках Киеву большего количества 155-мм снарядов, используемых в гаубицах М777, уточняли источники газеты. При этом месяцем ранее президент Болгарии Румен Радев отказывался предоставлять Украине оружие и боеприпасы, объясняя это желанием не ослаблять обороноспособность болгарской армии.

Теги
Болгария США Госдепартамент США бронемашины
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